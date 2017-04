Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne PYD'yi ne YPG'yi biz sınırlarımızda barındırmayız. Bazıları soruyor 'devlet kuracaklar mı?' diye, onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu dünya alem bilsin"

-"18 maddeyi biliyorsunuz değil mi? Ama birileri hala bilmiyor, lokantaları, muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, bunu 25'e indirdik, biz devlet nasıl yönetilir biliriz"



ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ahını alanların iflah olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Türkiye'ye, Türk milletine ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler, hiç endişeniz olmasın" dedi.

Ordu Cumhuriyet Meydanında Ordulara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ordu'da denizin içine yapılan havaalanından bahseden ve "Ordu'nun önünde bu havalimanı ile yeni bir dönemin açıldığına inanıyorum" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor, kalk gidelim sevdiğim anam evde ağlıyor" şeklinde okuduğu bir Ordu türküsünün ardından, "Ordu bir daha analar evde ağlamasın diye, geçmişteki acılar yaşanmasın diye 'evet' diyor mu?" diye sordu. Meydanda toplanan Ordulular ise hep birlikte "evet" diye bağırdı. Erdoğan ise, "Ordu'ya da böylesi yakışır" diye cevap verdi.

7 Haziran dönemi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatan Erdoğan, "Biz milletimize hizmet aşkı ile çalışırken, birileri de ülkemize tuzak kurmanın hesaplarını yapıyormuş. Nitekim son 2 yılda ülkemizde peç çok hadise yaşandı. 7 Haziran seçimlerinde hiçbir partinin iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamaması üzerine yaşananları hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye'nin zayıf düştüğünü, sendelediğini sanıp üzerimize sırtlanlar gibi saldırdılar. Bölücü terör örgütü çukur eylemleri ile kanlı yüzünü gösterdi. DEAŞ sınırlarımızı taciz etmeye başladı. FETÖ bulanık suda balık avlama hevesine kapıldı. Milletimizden aldığımız destek ve anayasada yer alan yetkilerimizle hemen duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. 1 Kasım'da Türkiye yeniden istikrarlı bir siyasi iklime girdi. 4-5 aylık belirsiz döneminin faturası çok ağır oldu. Bu dönemde başlayan terör eylemlerinde bugüne kadar güvenlik görevlisi ve vatandaşımız olarak bin 300'ü aşkın şehit verdik. Terör örgütlerinin başını ezme yolunda önemli bir mesafe kat etmişken, bu defa 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Bu darbe girişiminde de 249 kardeşimiz şehit oldu. Ordu'nun terörle mücadele asker ve polis olarak 17 şehidi var. 15 Temmuz darbe girişiminde 2 Ordulu kardeşimiz şehit edildi" dedi ve şehitler için Fatiha okunmasını istedi.

Herkesin mutlaka sandığa gitmesini isteyen ve bu konuda ihmal olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Sakın ha 'benim 1 oyumdan ne olacak' demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Kimse bu işi ihmal etmesin. Herkesi arayacaksınız, bulacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Bu Batı'ya cevap olacak. Unutmayın bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir vatanı kurtarır. Bir oy da yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin" dedi.

Terörle çok büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Erdoğan, "20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Ordu'nun, Giresun'un dağlarında, teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kırıyoruz. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu milleti, ümmeti bölemeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar. Bunların üzerine gitmek için Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu.

Ekonomide de içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin ayağına çok çelme takıldığını kaydeden Erdoğan, "Kabuğumuza çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ'yü hem PKK'yı hem DHKP-C'yi hedef alan bu mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık bakmayacağız. Mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de önemli bir hareket başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı Kurtuluş Savaşımızdan beri Kıbrıs'tan sonra ikinci defa hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüz ve askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü bir şekilde oturma imkanına sahiptir. Ana muhalefetin başındaki de soruyor, önce 'niye gitmediniz' diyor, sonra 'orada ne işiniz vardı' diyor. Akşam başka, sabah başka, bir yalan makinesi. '16 Nisan'dan sonra ne olacak' diye soruyorlar, 16 Nisan'dan sonra Türkiye terör örgütlerine ve onları kullanan gülerin karşısına çok daha güçlü bir şekilde çıkabilecek. Sizin 'evet'leriniz olduğu sürece onlar yaptıklarına yapacaklarına pişman olacaklar. Türkiye artık 7 Haziran'daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır. Türkiye artık 1990'lı yıllarda koalisyonların yol açtığı kaos dönemlerini yaşamayacaktır. Çünkü Türkiye artık yürütmesi, yasaması, yargısı ile hedeflerine kilitlenmiş şekilde yoluna devam edecektir. Allah'ın izni ile bu bayramı hep beraber kutlayacağız, hiç şüphem yok. Bu rahmet onun müjdecisidir" ifadelerini kullandı.

Konuşması esnasında yağmurun başlaması üzerine Erdoğan "Pazar akşamı bu bayramı hep beraber kutlayacağız, bu rahmet onun müjdecisidir" dedi. Şamalan Yaylasına giden yolda bulunan Gelin Kayalarını ve hikayesini anlatan Erdoğan, "Bu kayalar baba ahı alan bir gelinin kafilesine benzetilir. Bu milletin ahını alanların da iflah olması mümkün değildir. Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir. Türk milletine ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler, hiç endişeniz olmasın. Türkiye istismar siyasetinden çok çekti. Nice siyasetçiler sadece belli kesimlerin hassasiyetlerini istismar ile yıllarca kendi ikballeri için çalışmışlardır. Halbuki bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik" açıklamasında bulundu.

"Bizim bu millete aşkımız var, bunun gereğini yerine getiriyoruz" diyen Erdoğan 14 yılda yapılan yatırımları anlattı. Ordu'ya 14 yılda 17 katrilyon liralık kamu yatırımı yapıldığını belirten Erdoğan, "Bugüne gelen hangi iktidar Ordu'ya böyle bir yatırım yaptı. Çevre yolunu inşallah bu yıl tamamen bitiriyoruz. Tamamlanan 30 sağlık tesisine ilave olarak Ordu'ya 800 yataklı devlet hastanesini kazandırıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı hastaneler gibi değil, 5 yıldızlı otel gibi. İnsanca tedavi imkanlarının sağlandığı hastane. Kılıçdaroğlu'na sorarsan o pası siyasilere atıyor. Senin görevin ne? Genel müdürsün, sen genel müdür olarak görevini yaptın mı? Bütçeyi sen hazırlayıp, siyasetçinin önüne koyacaksın. Adam hayatı başka türlü çalışmış. Sadece yan gelip yatmış. Ver 5 koyunu kaybeder gelir. 2019 sonuna kadar bu hastane de hizmete girecek. Ordu'yu da içine alan Doğu Karadeniz Gelişim Projesini 2019 yılına kadar 30 milyar liralık bir yatırım ile tamamlamayı hedefliyoruz. 16 Nisan Türkiye için her alanda yeni bir başlangıç olacaktır" dedi.

"Türkiye 1991 yılından beri tek partili dönemlerin istikrarı ile yönetilmiş olsaydı bugün bulunduğumuz yerin iki kat ilerisinde olacaktık" açıklamasında bulunan Erdoğan, göreve geldikleri 2002 yılının sonunda kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar civarında olduğunu, şimdi bu oranın 11 bin dolar olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Eğer o tek partili dönemlerin sağlıklı dönüşümü olsaydı bu rakam şuanda 22 bin dolar olacaktı. İstihdam sayımız 27 milyon değil, 35 milyon olacaktı. Bunlardan dolayı bunlar olamadı. 16 Nisan'da 'evet' oyu çıkmasıyla hayata geçecek yeni yönetim sistemimiz bu sürecin önünü açacaktır. Bizimle benzer şartlara sahip ülkelerin 1960-70'li yıllarda gerçekleştirdikleri yönetim reformuna biz ancak 2017 yılında kavuşabileceğiz. Pazar günü onun adımını atıyoruz. Karadeniz ne kadar hırçın bir deniz ise Karadenizli o kadar vefalıdır. Vefanıza hayranım. Sizin bu vefanız İstanbul'un Vefa semti değil, gönülden gelen vefa. Tarihin her döneminde Karadeniz mazluma, mağdura sahip çıkmıştır. Karadeniz ihaneti, riyakarlığı, arkadan vurmayı da asla kabul etmemiştir. Bunlara tevessül edenler Karadenizliden cevabını almıştır, alacaktır" diye konuştu.

Suriye politikasına yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, yaşanan süreci anlattıktan sonra, "ÖSO ile beraber girdik. DEAŞ'i Cerablus'tan sildik, oraya kendi halkını yerleştirdik, Rai'den DEAŞ'ı attık, Dabık'a girdik, DEAŞ'ı oradan da attık. Baktık ki yetmiyor, El Bab'a indik, El Bab biraz uzun sürdü ama orayı da temizledik. Şimdi Mümbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu 'ne işin var orada' diyor, ne işimizin olduğunu öğreneceksin, biraz daha sabret, siyaseti öğrendikten sonra herhalde bunu öğreneceksin ama bu da çok geç olacak. Zira biz yolumuza inanarak devam ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ama mağdurun mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceğiz. Bize oradan bir tehdit var, o tehdidi ortadan kaldıracağız. Onun için şuanda gerek koalisyon güçleri gerekse Rusya ile görüşmeler devam ediyor, bir taraftan da yolumuza devam ediyoruz. Ne PYD'yi ne YPG'yi biz sınırlarımızda barındırmayız. Bazıları soruyor 'devlet kuracaklar mı?' diye, Onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu dünya alem bilsin" şeklinde konuştu.