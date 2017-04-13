Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Pyd'yi Ne Ypg'yi Sınırlarımızda Asla Barındırmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler, karşılarında 80 milyon vatandaşımızı bulur.' dedi....