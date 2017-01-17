Cumhurbaşkanı Erdoğan Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawıd Guıbeb'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawıd Guıbeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Guıbeb'in beraberindeki eşini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra tören sona erdi. - ANKARA