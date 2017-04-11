Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancının dini bayramı olan ve 'Hamursuz Bayramı' olarak adlandırılan Pesah'ı kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. 'Hamursuz' diye de adlandırılan Pesah, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabildiklerinin en önemli göstergelerinden biridir. Yüzyıllardan beri toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Türk Musevi Cemaati, ekonomik, ticari ve içtimai hayatımızın bütün alanlarında ülkemize önemli katkılarda bulunmaktadır. Huzur ve güven içinde bir arada yaşadığımız, ülkemizin eşit birer ferdi olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum" dedi. - ANKARA