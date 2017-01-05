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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

- Ankara

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