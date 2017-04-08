Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Halterci Levent'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Nuray Levent’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Halterci Levent'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Nuray Levent'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Nuray Levent'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA

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