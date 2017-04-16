Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Sağduyusuna İnanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sağduyusuna inanıyorum.

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