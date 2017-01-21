Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim Gerçek ve Nihai Kararı Verecektir

Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe'ye kadar uzatan, 'M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık' metro istasyonlarının resmi açılışı gerçekleştiriliyor.

260 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonunda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gödeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son dere başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz. Birileri hala ne yaptınız ki diyor, hamd olsun.

''MİLLETİM GERÇEK VE NİHAİ KARARI VERECEKTİR''

Şimdi milletim inşallah gerçek ve nihai kararı verecektir. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye sıçrama noktasına gelecektir. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'daki tüm ulaşım raylı sistemler üzerinden gerçekleşecektir. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir, bir sevda işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verecek birşey yoktur."

19 DURAĞA ÇIKIYOR

4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik'ten Kadıköy'e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor. Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak.