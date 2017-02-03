Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'e Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Mersin'e geldi.



Adana Havalimanı'ndan kalkan Erdoğan'ı taşıyan helikopter, merkez Yenişehir ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Stadı'na iniş yaptı.



Vali Özdemir Çakacak ve diğer ilgililerin karşıladığı Erdoğan'a, bazı bakanlar da eşlik etti.



Erdoğan ve beraberindekiler, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı törenine katılacak.