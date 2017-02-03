Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de - Ek Fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de - Ek Fotoğraflar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, Mersin, R.T.E