Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Hızır Camisi'nde kılmasının ardından Valiliğe gitti.



Barboras Ortaokulu öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çiçek vererek karşıladı. Erdoğan da onlara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.



Bir süre basına kapalı olarak Vali Özdemir Çakacak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu eşlik etti.



Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Büyükşehir Belediyesine gitti.



Burada Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanıyla bir süre basına kapalı görüşme yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir



ayrılışında otobüsten vatandaşları selamlayarak bazılarına satranç takımı verdi.



Erdoğan'a ziyaretlerinde, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ eşlik etti.