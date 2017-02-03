Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Hızır Camisi'nde kılmasının ardından Valiliğe gitti.
Burada Vali Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin çiçekle karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.
Bir süre basına kapalı olarak Vali Çakacak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu eşlik etti.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Büyükşehir Belediyesine gitti.
Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanıyla bir süre basına kapalı görüştü.
Mersin Şehir Hastanesi açılışı için belediyeden otobüsle ayrılan Erdoğan, vatandaşları selamladı, satranç takımları dağıttı.
Erdoğan, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar arasında bugün nişan töreni olacağı öğrenilen Davut Kaya ve Roja Güneş'le sohbet ederek hediye verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Sadık Türüt'ün rahatsızlığı bulunan babası Birman Türüt'ü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.