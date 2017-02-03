Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Entegre Şehir Hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için geldiği kentte Cuma namazını Hz.Hızır Camii'nde kıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla geldiği Adana Havaalanı'ndan helikopter ile Mersin'e geçti. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'na inen Erdoğan, merkez Yenişehir İlçesi'nde yapımı tamamlanan Hz. Hızır Camii'nin açılışını yaptı burada da Cuma namazı kıldı. Cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile eski Bakan Zafer Çağlayan'ın da eşlik ettiği Erdoğan, namazın ardından Mersin Valiliği'ne geçip, Vali Özdemir Çakacak'tan kent hakkında bilgi aldı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı kıldığı cami güzergahındaki yol kavşaklarının Büyükşehir Belediyesi'ne ait büyük araçlarla kapatılması da dikkat çekti.



5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın açılışını yapacağı merkez Toroslar İlçesi'ndeki Mersin Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazlarla donatıldı. 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan 1294 hasta yatak kapasitesine sahip Mersin Şehir Hastanesi'nde 5 bin kişi istihdam edilecek. 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, 12 bin poliklinik hasta kapasitesi, 3 bin 858 araçlık otoparkı ve helikopter pisti bulunan hastane aynı zamanda bölgenin sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlanacak. - Mersin