Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Hızır Camisi'nde kıldı.



Mersin Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak üzere Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Hazreti Hızır Camisi'ne geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.