Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in Kabrini Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldıktan sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.



Erdoğan burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek ilgilenilmesini istedi.



- İstanbul