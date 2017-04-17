Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti.
Topkapı'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de anıt mezarı ziyaret etti.
Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek, burayla ilgilenilmesini istedi.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarını ziyaret etti.