Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verdi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemek yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



Yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.