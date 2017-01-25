Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a törenle Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da Devlet Yüksek Nişanı tevcih edildi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina Yüksek Devlet Nişanını Erdoğan'a takdim etti.



Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.