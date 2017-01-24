Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik ziyaretinin ardından Madagaskar'a geçti.



Doğu Afrika turundaki son ülke olan Madagaskar temasları sırasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da kendisine eşlik etti.



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Erdoğan ve maiyetindekilerin karşılanışı



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