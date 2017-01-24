Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Madagaskar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'a hareket etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Madagaskar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'a Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Madagaskar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Madagaskar'a gitti.
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