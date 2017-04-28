Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu akşam telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüş teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kaldılar. Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme vesilesiyle 16 Nisan'daki referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar tebriklerini ilettiği kaydedildi. - İSTANBUL