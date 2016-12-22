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Cumhurbaşkanı Erdoğan Maç Öncesi Tribünde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maç Öncesi Tribünde Konuştu

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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