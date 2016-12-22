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Cumhurbaşkanı Erdoğan Maç Öncesi Tribünde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maç Öncesi Tribünde Konuştu
22 Aralık 2016 Perşembe 22:01
(Tür: İstanbul)
(Tür: İstanbul)
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[9091069] DHA
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