Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lider Ülke İçin, Güçlü Türkiye İçin Evet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lider ülke için, güçlü Türkiye için evet"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ile ilgili "O gece milletimizin feraseti her şeyi kurtarmıştır. Çağrıya milletimizin verdiği cevap, o ferasetin bir göstergesidir." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve TRT FM radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'de ne olacaktı" şeklinde yöneltilen soruya, şu cevabı verdi:

"Bu tabii Allah göstermesin Türkiye'yi içeride çok ciddi bir kan gövdeyi götürecek hale götürürdü. Böyle bir şeye tabii asla tahammül etmek mümkün değil. Bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Ama o gece milletimizin feraseti her şeyi kurtarmıştır. Çağrıya milletimizin verdiği cevap, o ferasetin bir göstergesidir. Kılıçdaroğlu gibi muhalefet olursa, gelirler sizinle radyo söyleşisinde, 'Tankın karşısında darbe olursa duracağım' diyen insan. Şimdi size bunu söyledi ama bak A Haber'de nasıl yakalandı?"

Seçim barajının kaldırılması

Erdoğan, seçim barajının kalkıp kalkmayacağına dair sorulan soruya, mevcut yapı içerisinde seçim barajının kaldırılmasını doğru bulmadığını, istikrar için barajın olması gerektiği yönünde cevap verdi.

"Lider ülke için, güçlü Türkiye için evet"

16 Nisan'da insanların neden "evet" oyu vermesi gerektiğine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Lider ülke için, güçlü Türkiye için 'evet.' Büyük Türkiye, refah, müreffeh bir Türkiye için 'evet.' Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet.' Tek millet için 'evet' diyoruz neden? Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si, biz hep birlikte tek milletiz. Biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik. 80 milyon tek millet, tek bayrak diyoruz. Niye? Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Bu vatanı böldürmeyiz. Bölmek isteyenler, bedelini ödüyor. Güneydoğu Anadolu, bakın ne hale geliyor? Açtıkları çukurda boğuluyorlar. Hendeklerde boğuluyorlar."