Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına müsaade etmeyiz"

-"YPG'yi PYD'yi biz biliriz. Dostlarımız bunu bizden öğrenmeli. Bunlar PKK'nın düşük çocuklarıdır, bunları biz biliriz"

"Uluslararası basında ifade edilen yalan yanlış haberleri de burada deşifre etmeliyiz. 2 bin 5000 km'lik alanı teröristlerden arındırdık. Kimseyi dışlamadan bölgenin gerçek sahipleriyle icra ettiğimiz bu operasyon DEAŞ'a en büyük darbeyi indirdi"

"Milyonlarca Suriyeliye ayrım yapmadan sahip çıktık. 6 yıldır kendi imkanlarımızla 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz.Çünkü biz 'Zulme rıza zulumdür' buna inanıyoruz. Ateşkesin sağlanmasının gayretlerinin yanı sıra terörle mücadelede de üzerimize düşeni yapıyoruz"

-"Milli güvenliğimizi kastetmeye yönelik adımlarda ki iki gündür Suriye tarafından sınırımıza havan atışı yapılıyor. Biz bunları karşılıksız bırakabilir miyiz? Biz bir hukuk devletiyiz ve haklarımızı kullanıyoruz. Terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyiz"

-"Trump ile Türk Amerikan ilişkilerinde taze bir sayfa açacağına inanıyorum. Daha kararlı bir duruş sergileyeceğinin işaretlerini alıyorum"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de düzenlenen Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde konuştu.