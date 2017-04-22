Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutlu Doğum Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan açıklamalar; Rabbim bizi mahşerde efendimizin sancağı altında haşru cem eylesin. 3 Ayları idrak ettiğimiz bu günlerde bu programı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Peygamber efendimiz en güzel rehberdir. Ahlakı, tavsiyeleri ve sünneti dünya için ahiretin pusulasıdır. Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın emirleri çiğnendiğinde kesinli...