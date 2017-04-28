Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel müesses nizam coğrafyamızda meydana gelen krizler başta olmak üzere bizleri doğrudan etkileyen meseleler karşısında etkinliğini yitiriyor. BM Güvenlik Konseyi ve AB gibi platformların itibarı ise buralarda söz sahibi birkaç ülkenin kısa vadeli çıkar hesaplarına ne yazık ki kurban ediliyor"

-"Önümüzdeki seçenekler bu kadar açık ve nettir. Hiç şüphesiz karşımızdaki bu olumsuz tabloyu olumluya dönüştürmek, krizi fırsata çevirmek bizlerin elindedir"

-"Şu gerçeklerin artık idrak edilmesi gerektiğine özellikle inanıyorum. ya mevcut mekanizmalara format atacak ya da karamsarlık virüsünün bünyemizi daha çok sarmasını seyredeceğiz. ya yeni aktörlerin talep ve önerilerine daha çok kulak kesilecek ya da çözümsüzlük üreten sisteme suni teneffüs yapmaya devam edeceğiz"

-"Dün Makedonya'da yaşananları gördük. Ülkede meclis başkanlığı seçiminin ardından yaşanan hadiseler endişe vericidir. Ülkem adına geçmiş olsun diyorum"

-"Makedonya'daki Türk toplumundan itidalli duruşlarını devam ettirmelerini bekliyoruz"

-"Suriye'deki krizin tetiklediği göç dalgası dünyayı etkliyor. Nükleer testler ve baristik füze demeleri kadar Afrika'daki kuraklıkta dünyayı tehdit ediyor"

-"Elimizi vicdanımıza koyup sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Şayet BMGK başta olmak üzere uluslararası toplum dirayetli davransaydı rejim kimyasal ve konvansiyonel saldırılarla bu zulmü gerçekleştirebilir miydi? Ben bu konuyu 6 yıldır işliyorum. Ama sadece kendim söyledim kendim dinledim. Bir netice alamadık"

-"Esed rejiminin kendi halkını katletmesi geçmişte işlediği suçların yanına kar kalması değil midir? Ben devlet terörünü anlamakta zorlanıyorum. Katil Esed bir devlet terörü estirmektedir"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de düzenlenen Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde konuştu.