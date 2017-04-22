Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçük Muhammet'i Görüntülü Aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortopedik operasyon geçiren Muhammet Kayra'yı görüntülü aradı. Erdoğan, "Tayyip abi nasılsın" diyen Muhammet'e "Tayyip abin iyi sen nasılsın" diyerek cevap verdi.
Küçük Muhammet Kayra, geçtiğimiz hafta başarılı bir ortopedik operasyon geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da haberi alır almaz Küçük Muhammet'i görüntülü arayarak onunla görüştü.
"TAYYİP ABİ SEN NASILSIN?"
Muhammet Kayra'nın Cumhurbaşkanı'yla konşurken "Tayyip abi sen nasılsın?" şeklindeki hitabına karşılık Erdoğan da "Tayyip abin iyi. Sen nasılsın bakalım?" şeklinde cevap veriyor.
Küçük Muhammet'e kilosunu soran Erdoğan, ona tavsiyeler verdi ve ayağına fazla yüklenmemesini istedi.