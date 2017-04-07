Erdoğan'dan Kredi Derecelendirme Kuluşlarına: Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner

Adana Sanayi Odasının etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notların kasıtlı olduğunu söyledi. Verdikleri kararlardan kendilerinin zarar gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Keser döner sap döner gün gelir hesap döner." dedi.

"HEPSİ TERS KÖŞE OLMUŞLARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında yaşadıkları hayal kırıklığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Onlar tamamiyle hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir, bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir. Bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Sürekli yanılmanın getirdiği utancı eminim siz de hissediyorsunuz. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Vaka bu. Kasıtlı bir şekilde aldıkları yanlı ve yanlış kararlar ile en büyük zarara yine bu kredi derecelendirme kuruluşlarının kendileri uğradı." dedi.

"KOMŞUMUZ BATMIŞ, BİTMİŞ"

"Malum kuruluşlar artık bizim ve dünyanın birçok ülkesinin gözünde inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin, komşumuz, batmış, bitmiş, hali ortada. 400 milyar avro Avrupa'ya borcu var. Bütün bunlara rağmen bakıyorsunuz, kredi derecelendirme kuruluşları buna öyle bir not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Sipariş üzere not veriyorlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok."