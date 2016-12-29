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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ile Bir Araya Geldi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi İkili görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ile Bir Araya Geldi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi
İkili görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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