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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi
İkili görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ile Bir Araya Geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi İkili görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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