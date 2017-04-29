Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD Genel Kurulu'nda konuşuyor.

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