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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile düzenlenen konferansta konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile düzenlenen konferansta konuşuyor

Kaynak: Dunya.com

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