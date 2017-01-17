Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.
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