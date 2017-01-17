Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.

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