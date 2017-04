Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kontrollü Darbe Girişimi Açıklaması) Bu Çok İddialı, Çok Gayri Ahlaki Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kontrollü darbe girişimi açıklaması) Bu çok iddialı, çok gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Bu kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden, nasıl, nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Fakat bu zat yalanla maruf bir kişidir"

-"Mekanlar, ilk etapta tabii Cerablus, Rai, Dabık, Bab buralar bitti. Yani yaklaşık 2 bin 250 kilometrekarelik bir alan şu anda temizlendi. Ama şimdi buradan doğuya, Münbiç'e doğru, kuzeydoğu diyebileceğim bir şekilde Münbiç'e doğru bir çalışmanın yapılıyor olması.Münbiç noktasında ortak harekat kararı verildiği anda zaten Münbiç'te artık ciddi manada bir DEAŞ potansiyeli yok"

-"Orada PYD ve YPG var. Onların biz Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Burada bunlar bulunmayacak. 'Buraya Araplar yerleşsin' diyoruz. Ondan sonra asıl nihai hedef Rakka'dır. Çünkü Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın şu anda en önemli merkezi ve burada da onların 2 bin 500-3 bin diyorlar, varsın 5 bin olsun, böyle bir oralarda örgütlü gücü olduğu söyleniyor. Ama bunu ABD'si, Rusya'sı, Türkiye'si koalisyon güçleri, hep beraber hallederiz"

-"Kerkük'te bugün Türkmen'i ile Arap'ı ile ve tabii Kürtler ciddi bir orada değişime gittiler ve şu anda yaptıkları iş bana göre bir işgal hareketidir. Çok çirkindir ve Irak parlamentosunun aldığı kararı doğrusu ben bu noktada çok çok yerinde buluyorum ve aynı kararı bizler de paylaşıyoruz"

-" "Ne zaman ki biz Dalaman'a indik, meğerse bizden önce oraya gelmişler ve Dalaman'daki uçaklarımızı da aramışlar. Fakat bizim üç noktada uçağımız vardı. Helikopterimiz o üç noktadan birine bizi ulaştıracaktı"

-"Eşim, kızım, damadım, torunlarım beraberce arabaya bindik ve apronda vatandaşlarımızın arasına karıştığımız anda, o andaki tablo orada farklıydı ama ben orada milletimle iç içe oldum. Milletimle beraber oldum. İsterdim ki aynı anda orada başkaları da olsaydı. İçeride konuşup, dertleşirken 'Saat 23.00'te de buraya Kılıçdaroğlu indi' dediler. 'Nerede şimdi?' diye sorduğumda arkadaşlara, 'Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz' dediler"

-""Bütün millet burada darbeye karşı herkes millet olarak bir gövde gösterisi yapıyor. Sen neredesin? Eğer bu örtülü bir darbe girişimiyse bunu sana kim söyledi? Belediye Başkanı'nın evine niye gidiyorsun? Hadi kal. Hani sen bir zamanlar, 'Bir darbe girişimi olsa tanka ilk ben çıkarım' diyordun. Niye çıkamadın? Neredesin? Bu iş lafla olmuyor"

-"Bu iş inanç, yürek işi. Şu anda her zamanki yalanlarından bir tanesini daha söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu, dürüstsen, haysiyet sahibiysen örtülü darbe girişimiyle ilgili elinde hangi belge varsa bunu açıkla. Açıkla, yargıya da bize de yardımcı ol. Zerre kadar vatanseversen, milliyetperversen açıkla. Bizler de gereğini yapalım. Bunun başka bir izahı olamaz."



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.