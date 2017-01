Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon Güçleriyle Türkiye'nin İş Birliğini Farklı Bir Konsepte Oturtalım...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin iş birliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Ben attığımız bu adımlardan haz duydum" diye konuştu.



İngiltere Başbakanı May ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerine ilişkin "15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok önemli. Hükümet zaten bunun sözünü vermiş durumda" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. İngiltere Başbakanı May ile görüşmelerinin ardından makamında ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın May ile gerek ikili gerek heyetler arası çalışma yemeğinde yaptığımız görüşmelerin her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları terörle mücadele konusunu ele alma fırsatı bulduk. Siyasi noktada zaten Türkiye-İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada iki NATO ülkeleri olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi bunun yanınsa savunma sanayiinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi, bunları görüşme fırsatı bulduk. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki Türkiye ve İngiltere arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENERJİ ALANINDA CİDDİ İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ MÜMKÜN



Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alındığını dile getiren Erdoğan, "Özellikle ekonomik alanda, şu anda 15,6 milyar Dolar seviyesine çıkmış olan ticaret hacmimizi ilk etapta 20 milyar Dolar seviyesine çıkarmayı hedef olarak belirledik. Kendilerine ben de bunu teklif ettim ve bu adımı atalım, dedim. Türkiye ile İngiltere arasında iş birliği alanlarını özellikle enerji alanında ciddi iş birliği yapmamız mümkün. Bütün bunların yanında gerek İHA'larla ilgili atılacak adımlar, bunları görüşme imkanını bulduk. Buradaki kararlılık bizleri özellikle mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi manada mutlu edecektir. Ben Sayın Başbakan'da bu kararlılığı gördüm" dedi.



"ATTIĞIMIZ ADIMLARDAN HAZ DUYDUM"



İngiltere Başbakanı May ile Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle Kıbrıs meselesi ve Astana sürecini de değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin iş birliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu. Şimdi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Bir başka önemli adım Somali meselesi. Kıbrıs meselesi; çünkü 3 garantör ülke Türkiye, İngiltere, Yunanistan; Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz; bunları aramızda görüştük. Ben attığımız bu adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Sürekli olarak gerek istihbarat teşkilatlarımızın gerek savunma teşkilatlarımızın birbiriyle yapacakları görüşmelerle bu sürecin güçlenerek, devam edeceğine inanıyorum"



İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: TÜRKİYE'NİN İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ ÖNEMLİ



Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ise görüşmelerinin, her iki taraf için de son derece faydalı geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "İlişkilerimizin tarihine baktığımızda, 400 yılı aşkın bir tarihten bahsediyoruz. Gelecekte de yapabileceğimiz elbette çok sayıda şey vardır. Bu köklü ilişkinin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok önemli. Hükümet zaten bunun sözünü vermiş durumda"



DEAŞ'A KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE



Kıbrıs konusu ve terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele gibi önemli konulara değindiklerini dile getiren İngiltere Başbakanı May, "Kıbrıs konusunda taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda DEAŞ'a karşı birlikte mücadelemiz söz konusu. Barışçıl koşulları orada oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği alanında yoğunlaştırmak istiyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programının devreye alınmasıyla bunu yapacağız. Tabi ki her ikimiz de mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma arzusundayız. Bunu da yaptığımız takdirde her iki ülkenin çıkarına olacağına inanıyoruz. Bir ortak çalışma grubunu da oluşturacağız ki ticaret ilişkilerimiz daha derinlemesine ele alınabilsin. Türkiye ve Birleşik Krallık mevcut ilişkilerini daha da ileriye taşımalı" diye konuştu.



