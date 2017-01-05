Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
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