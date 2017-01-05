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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

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