Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul etti
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