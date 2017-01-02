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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin ÖzgürgünCumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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