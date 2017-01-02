CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
- Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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