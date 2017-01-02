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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün el sıkışması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün el sıkışması Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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