Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i Telefonla Arayarak Kendisine Act...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.
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