Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin Hayat Tarzıyla Bizim Ilgimiz Olmadı, Bundan Sonra da Olmayacaktır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan ve katılımcılardan detay Faruk Çelik detay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan ve katılımcılardan detay
Faruk Çelik detay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.


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