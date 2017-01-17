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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin Hayat Tarzıyla Bizim Ilgimiz Olmadı, Bundan Sonra da Olmayacaktır"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan ve katılımcılardan detay Faruk Çelik detay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış...
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