Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Felaket Tellallarının Aksine, Ülkemizde İş Yapan ve İkamet Eden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi felaket tellallarının aksine, ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar gerçek Türkiye'yi görme, tanıma, yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız, sektörle işbirliği yaparak ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanların sadece kendilerini değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanları da bu imkandan faydalanarak tatillerinin en azından bir haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz."