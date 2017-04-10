Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun havalimanı görüntüleri) Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi"



ANKARA - Darbe girişimi gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanındaki görüntülerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerinin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Tankların yanına Kılıçdaroğlu'nu alan araba geliyor, ışıldaklarıyla filan, özel. Tanklardaki ve onların yanındakilerle görüşmeler yapıyor. Ondan sonra onlar çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığına geliyor. Teması söz konusu..Onlarla o görüşmeyi yapıyor ve görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş. Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk. Oraya kasetle geldi, kasetle de gidicidir. Kalıcı değil. Dürüst değil bu adam" diye konuştu.

Yenikapı buluşmasına değinen Cumhurbaşkanı, bu teması bilse Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeyeceğini belirterek, "Kesinlikle davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış olan birini nasıl davet ederim?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parti ve kişi meselesi olmadığını ifade eden Erdoğan, sistemin kabul edilmesi durumunda 2019 yılında yapılacak olası seçimle ilgili ise, kimsenin yarına çıkma garantisi olmadığını belirtti. Erdoğan, "Ben Rabbimin bize emrettiği şekilde hayatı yaşıyorum. Her an ölebiliriz ama hiç ölmeyecekmiş gibi de makamımızda hizmetlerimizi sürdürürüz. 2019 seçiminde aday olup olmayacağım kesinleşmiş şeyler değil. Milletimizin idrakine saygı duyacağı" dedi

Erdoğan, "Evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u ve bu milletvekili hakkında hiçbir işlem yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Kılıçdaroğlu, 'Denize dökeceğiz' diyen adamına kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı" diyen Cumhurbaşkanı, "Ben partimin içinde böyle adam olsa bir dakika tutmam" dedi,