Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Kontrollü Darbe Cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak canlı yayınında Gençlerle Baş Başa programında soruları yanıtladı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiasına da cevap verdi.'Batı'da bir lider veya bir genel başkan iki seçim kaybetsin çekilir'diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'7 seçim kaybediyorsun hala direniyorsun. Ne diyor; kontrollü darbe diyor. Bununki de kontrollü koltuk...