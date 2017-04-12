Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu da Hep Yalan Söylediği İçin Artık Kimseyi Yormuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor" -" Oltu, Pasinler ve Horosan ilçelerine bu yıl Karaçoban, Marman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz"ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor"
-" Oltu, Pasinler ve Horosan ilçelerine bu yıl Karaçoban, Marman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz"
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.