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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisini Karşılamaya Gelen Vatandaşlara Hitap Etti / Ek Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisini Karşılamaya Gelen Vatandaşlara Hitap Etti / Ek Fotoğraflar
17 Nisan 2017 Pazartesi 16:52
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[9511931] DHA
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