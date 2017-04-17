Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisini Karşılamaya Gelen Vatandaşlara Hitap Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." diye konuştu.



- Ankara