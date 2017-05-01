Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi Milli Paralarımızla Karşılıklı Olarak İthalat ve İhracat Yapabiliriz -...
Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte katıldığı, Hindistan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, genç ve nitelikli iş gücü, büyük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör...
Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte katıldığı, Hindistan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, genç ve nitelikli iş gücü, büyük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir" dedi.
Resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte, iki ülke iş adamlarını bir araya getiren Hindistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından Taj Palace Otel'de düzenlenen forumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.
"HİNDİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU YENİ BİR DÖNEMİN MİLADI OLACAK"
Foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, forumun her iki ülke ve iş adamları için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan iş dünyası ile Türk iş dünyasının güzide mensuplarını bir araya getiren bu toplantının, yeni bir dönemin miladı olacağına inandığını söyledi.
Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren Türkiye ile ilişkilerinde hep dostluk ve iş birliği havasının hakim olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirip çeşitlendirerek artırmak istediklerini, Hindistan Başbakanı Modi'nin de aynı düşünceleri taşıdığına inandığını ifade etti.
Türkiye ile Hindistan arasındaki 2016 yılında gerçekleşen yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ikili ticari hacimde, Türkiye'nin 652 milyon dolar ihracatının, 5 milyar 757 milyon dolar ithalatının olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye aleyhine gerçekleşen bu dengesizliğin sürdürülebilirliğinin zor olduğunu belirtti ve "Bu bakımdan, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyoruz" diye ekledi.
"MİLLİ PARALARIMIZLA KARŞILIKLI OLARAK İTHALAT VE İHRACAT YAPABİLİRİZ"
Hindistan'daki Türk yatırımlarının 212 milyon dolar, Türkiye'deki Hint yatırımlarının ise 110 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye ile 7. büyük ekonomisi olan Hindistan'ın potansiyellerinin bu rakamların çok üzerinde olduğu bir gerçektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına, Yatırım Destek Ajansı ve diğer kuruluşlar aracılığıyla her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Türkiye'nin, kendi pazarının yanı sıra; Avrupa, Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafya için de üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumda olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu potansiyeli kullanabilmek için finans başta olmak üzere kritik sektörler ile gümrük ve vergi mevzuatı alanında gereken altyapıyı süratle kurmamız gerekiyor. Aynı şekilde ticaretimizdeki kur baskısını azaltmalıyız. Bununla kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz" sözlerine yer verdi.
"TÜRKİYE, REKABET KURALLARININ İŞLEDİĞİ BİR ÜLKE"
"Türkiye, genç ve nitelikli iş gücü, büyük iç pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 10 yılda istikrarlı ve kesintisiz olarak büyüme performansı sergileyerek, 2011-2015 arasında ortalama yüzde 7,1; 2016'da ise yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, beklentilerin üzerine çıkarak, yüzde 2,9'luk bir büyüme oranına ulaştığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ekonomisinin, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 4,5-5 seviyesinde bir büyüme oranı elde etmesi beklenmektedir. Şahsen, bu oranların üzerine çıkacağımıza da inanıyorum. Tüm yatırımcılar şundan emin olsunlar. Türkiye, rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Özel sektörümüz ekonomide öncü bir role sahiptir. Kanunlarımız, yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerin, bireyler ve kurumlar arasında, herhangi bir engele tabi olmadan el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Ekonomideki yapısal reformlara büyük önem veriyoruz. Büyük ölçekli enerji ve altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz."
"BAZI ŞİRKETLERİMİZ HİNT ORTAKLARIYLA ÖNEMLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYOR"
Hizmete açılan Marmaray ve Avrasya Tünellerini, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprülerini, inşaları devam eden İstanbul 3. Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü anarak, Türkiye'de hızlı tren hatlarından tünellere, barajlardan sulama projelerine kadar pek çok dev yatırımın devam ettiğini ve başlamak üzere olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan şirketlerimiz, imkan tanındığı takdirde, aynı gayreti Hindistan'da da göstereceklerdir" dedi.
Hindistan Hükümeti'nin hayata geçirdiği '100 Akıllı Şehir' projesi için Türk müteahhitlik firmalarının hazır olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı şirketlerimizin Hint ortaklarıyla önemli projeler gerçekleştirdiklerini biliyorum. Ancak bu konuda çok daha fazlasını yapacak potansiyelimiz mevcuttur. Biz de, Türk şirketlerinin Hindistan'ı dünyanın en gelişmiş altyapısına sahip ülkelerinden birine dönüştürmeleri konusunda yürütülecek çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.
"TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ, 342 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİYLE DÜNYA İKİNCİSİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "G-20'de Türkiye ile birlikte yer alan Hindistan, dünyanın en büyük demokrasisidir. Bunun yanında Hindistan, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen serbest pazar ekonomilerinden biri durumundadır. Ülkenin son yıllarda, Sayın Modi önderliğinde yüksek teknolojide, bilgisayar yazılımı alanında ve uzay endüstrisinde kat ettiği önemli mesafeyi takdirle takip ediyoruz. Tüm bu sektörlerde Hindistan ile iş birliğimizi geliştirmeyi arzuladığımızı bilhassa belirtmek istiyorum. İki ülke ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bakımdan, birçok alanda AR-GE çalışması yürütülebileceğini, ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini düşünüyorum."
Türk özel sektörünün, özellikle inşaat alanında dünya pazarlarına açılmakta önemli bir başarı gösterdiğine değinerek, bugüne kadar üstlendiği 342 milyar dolarlık iş hacmiyle, dünyanın ikincisi olan Türk müteahhitlik sektörünün, Hindistan'ın kalkınması ve kentsel dönüşümünde katkıda bulunabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, enerji alanında da ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim. Hindistan'ın enerji alanındaki öncü rolünü takdir ediyoruz. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, bu alandaki tecrübelerimizden karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Nükleer enerji, ülkelerimiz açısından bir diğer iş birliği alanı olabilir" değerlendirmelerine yer verdi.
"2017 YILINDA DAHA FAZLA HİNTLİ TURİSTİ ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ"
Turizmin de iki ülke arasında geliştirilebilecek bir alan olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden 25 milyon yabancı turistin sadece 79 bininin Hintli turistlerden olduğunu aktararak, "Tanıtıma da ağırlık vererek, tur operatörlerini karşılıklı olarak teşvik etmeliyiz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Tüm bu imkanları geliştirmek suretiyle, 2017 yılında daha fazla sayıda Hintli turisti ülkemize bekliyoruz." diye konuştu.
Düzenlenen iş forumunun ikili ekonomik ve ticari ilişkilere yeni bir ivme sağlaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Türkiye olarak, Hindistan'la ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlıyız. Özellikle iş adamlarımıza karşılıklı kolaylıkların sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi hususunda üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahip olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum."
DEİK: TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNDE TARİHİ BULUŞMA
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) de düzenlenen programa dair basın bülteni paylaştı.
Bültende şunlara yer verildi:
"DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) Başkanı Pankaj R Patel, Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) Başkanı Shoban Kamineni'nin katılımları ile 1 Mayıs 2017 tarihinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirildi. Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret kapsamında gerçekleştirilen İş Forumu'na 160'ın üzerinde Türk iş dünyası temsilcisinin yanı sıra çok sayıda Hintli iş insanı katıldı.
Forumun açış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu çerçevede Hindistan ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakerelerinin bir an evvel başlaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında toplanan Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına devam ettirilmesi ve Hindistan ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının müzakerelerine başlanması gerektiğini ifade etti. İki ülke arasındaki mevcut ikili ekonomik işbirliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Hindistan'ın potansiyelinin bu rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi ve Hint yatırımcıları Türkiye'ye, Türk yatırımcıları da Hindistan'a yatırım çağrısında bulundu. "Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. Kendi milli paralarımızla karşılıklı ithalat-ihracat yapabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye, hem de Hindistan'ın milli para politikasını benimsemesi gerektiğini ifade etti.
Hindistan'ın dünyanın en büyük demokrasisi, ayrıca dünyanın en hızla büyüyen serbest piyasa ekonomisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta bilişim ve bilgi teknolojileri olmak üzere yüksek teknoloji içeren sektörlerde Hindistan ile geniş işbirliği fırsatı bulunduğunu söyledi ve bu alanlarda Hindistan'ın tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde Türkiye ile Hindistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ise, Forumun açışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan'ın tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona sahip iki ülke olduğunu söyledi. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içerisinde arttığını ancak bunun gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Başbakan Modi, dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye ve Hindistan'ın ekonomik ilişkilerini geliştirmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Hindistan ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğuna dikkat çeken Başbakan Modi, izledikleri bilgi-temelli ekonomik kalkınma modeli ile büyük firmalardan KOBİlere tüm sektörlerin dinamik bir şekilde dönüşüme devam ettiğini söyledi. Türk müteahhitlik sektörünün küresel başarılara imza attığını ifade eden Hindistan Başbakanı Modi, ülkenin bağımsızlığının 150'nci yılına denk gelen 2022 yılında, 50 milyon konut inşa etmek istediklerini, bu çerçevede Türk müteahhitlik sektörü ile daha fazla çalışmak istediklerini söyledi. Turizm sektöründe potansiyelin henüz keşfedilmemiş olduğuna da dikkat çeken Başbakan Modi, enerji alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Hızla büyüyen ekonomisi ve son yıllarda yakaladığı ekonomik büyüme ve kalkınma eğilimiyle Hindistan'ın, birçok ülkenin dikkatini çektiğini belirten DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ile Hindistan arasındaki mevcut ticari ilişkinin potansiyeli yansıtmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. "Gelecek adına bugünkü İş Forumundan çok umutluyuz ve bu İş Forumunu ekonomik faaliyetlerimizde bir 'ilk adım-ilk tanışma' olarak görüyoruz" diyen DEİK Başkanı Vardan, Türk ve Hint iş dünyalarının iki ülke arasında henüz keşfedilmemiş olan ekonomik ve ticari potansiyeli gün yüzüne çıkarmak ve bunun devamını getirmekle sorumlu olduğunu söyledi.
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) Başkanı Pankaj R Patel ise, Türkiye'nin jeostratejik konumu ile Hindistan'ın yükselen ekonomisinin iki ülkeyi ekonomik ve ticari alanda stratejik ortak kıldığını söyledi; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.
DEİK tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Hindistan İş Forumu sonrasında gerçekleştirilen B2B görüşmelere Türk ve Hint iş dünyası temsilcisi katılırken, başta inşaat, altyapı, enerji olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanları karşılıklı görüşme fırsatını yakaladı.
Türkiye-Hindistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)
Türkiye'nin Hindistan'a ihracatı: 652 milyon ABD Doları
İhraç edilen başlıca ürünler: Mermer, yağlı tohumlar, dökme demir, makine ve mekanik cihazlar aksam ve parçaları, gümüş ve altın.
Türkiye'nin Hindistan'dan ithalatı: 5,7 milyar ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler: Petrol yağları, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları, sentetik ip, traktör, işlenmemiş aluminyum.
Ticaret hacmi: 6,4 milyar ABD Doları
Ticaret dengesi: Hindistan lehine 5,1 milyar ABD Doları"- Hindistan