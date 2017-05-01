Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapabiliriz - 1



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapabiliriz



Hindistan, 1 Mayıs (DHA) - Resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte Taj Palace New Delhi Otel'de düzenlenen Türkiye-Hindistan İş Forumu'na katıldı.



Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu toplantının inşallah yeni bir dönemin miladı olacağına inanıyorum. Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimizde hep dostluk ve işbirliği havası hakim olmuştur. Geldiğimiz noktada ekonomik işbirliğini derinleştirip arttırmak istiyoruz. Bu konuda kararlı ve samimiyiz. Türk-Hint İş Konseyi'nin karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlamasına arzu ediyorum' diye konuştu.



'Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının devam ettirilmesi ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması ekonomik ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıracaktır' diyen Erdoğan, 'Hindistan ile ilgili ticari hacmimizin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir. Bu rakamın gün geçtikçe artacağını ve yakında gerçek potansiyeline ulaşabileceğini düşünüyorum' dedi.



'TİCARETİMİZ ÜZERİNDEKİ KUR BASKISINI AZALTMAMIZ LAZIM'



Erdoğan şöyle devam etti 'Karşılıklı yatırımların arttırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyorum. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya biz hazırız. Türkiye Avrupa, Orta Asya, Karadeniz ve Ortadoğu'da ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır. Gereken altyapıyı süratle kurmamız gerekiyor. Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmamız lazım. Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapabiliriz. Türkiye genç ve nitelikli işgücü, büyük iş pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesi ve dünyada ve önemli bir yere gelmiştir. Tüm yatırımcılar şundan emin olsun, Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde uygulanmaktadır. Büyük ölçekli enerji ve altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni hizmete açtık. Dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmet vermeye başladı. Havalimanı inşaatımız sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Kanalistanbul'la ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Başlaması planlanan yatırımlarımız da var.



250 MÜTEAHHİT FİRMANIN İÇİNDE 42 TÜRK ŞİRKETİ VAR



Bazı şirketlerimizin Hint ortaklarıyla önemli işler yaptıklarını biliyorum. G-20'de Türkiye'de birlikte yer alan Hindistan, dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen serbest pazar ekonomilerinden biridir. Yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı ve uzay endüstrisinde katedilen mesafeyi takdirle izliyoruz. Tüm bu sektörlerde Hindistan ile işbirliğimizi geliştirmeyi arzuladığımızı bilhassa belirtmek istiyoruz. Türk özel sektörü özellikle inşaat alanında dünya pazarlarına açılmakta önemli bir başarı göstermiştir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 şirketimiz bulunuyor.?



'Geçtiğimiz sene ülkemize 75 milyon turist geldi. Hint turistler 79 bin civarında' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Hindistan'dan daha fazla turist bekliyoruz. Düğünlerini Türkiye'de yapan Hintli ailelerin sayılarının arttığını görüyoruz. Turist sayılarının artırılması, ulaşımın geliştirilmesini de gerekli kılıyor. Özellikle balayılar için ülkemiz çok müsait bunun için de bekliyoruz' dedi.