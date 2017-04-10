Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'dan Seslendi

Çorum'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi; Bizim gözümüzde 81 vilayetin tamamı eşittir. Dili, bölgesi etnik kimliği ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Bizde alevi, sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Çerkez, laz... ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynıdır. çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz eyyy Kemal.......