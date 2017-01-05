Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosunun Ilk Seferinde Vatmanlık Yaptı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Erdoğan'a kısa bilgi verilmesi

Erdoğan'ın metroda vatmanlık yapması

ANAKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek metro hattının ilk seferini gerçekleştirdi. Açılışta, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de yer aldı.