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Erdoğan'a kısa bilgi verilmesi
Erdoğan'ın metroda vatmanlık yapması
ANAKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek metro hattının ilk seferini gerçekleştirdi. Açılışta, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosunun Ilk Seferinde Vatmanlık Yaptı (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Erdoğan'a kısa bilgi verilmesi Erdoğan'ın metroda vatmanlık yapması ANAKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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